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Muğla'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı

MUĞLA'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölüm vuku buldu. Sürücülerden biri hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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Kaza, 19.00 sıralarında Savran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DHR 105 plakalı cip ile İbo Sarıgül yönetimindeki 48 YH 116 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yoğun uğraşlar sonucu  araç içerisinde sıkışanları çıkarırken, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinde İbo Sarıgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cipin içerisinden çıkarılan yabancı uyruklu 3 kişi de Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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