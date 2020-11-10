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AK Partili Yelda Erol Gökca ve Arzu Aydın'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın ve AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın'ın Koronavirüs testi pozitif çıktı.

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AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "Sevgili hemşehrilerim yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Dualarınızı bekliyorum. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın sosyal medyadan, "Sevgili hemşehrilerim yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Dualarınızı bekliyorum. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım." açıklamasını yaptı.

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