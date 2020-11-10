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Sorgusu devam ediyor! Mardin'de bir terörist teslim oldu

MARDİN'de jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu 'Mahir' kod adlı terörist S.Y. güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının, ikna yöntemiyle teslim olmaları sağlanıyor.

İkna çalışması sonucunda, terör örgütüne 2015 yılında İstanbul'da yaşarken katılan 'Mahir' kod adlı S.Y., silahsız ve teçhizatsız, güvenlik güçlerine teslim oldu. 

Hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arama kaydı bulunan S.Y.'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

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