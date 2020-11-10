Bomba kulis! Çarşamba günü kabine değişecek 'bakan toto'da kimler var

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından Ankara'da siyaset kulisleri hareketlendi. Reuters'e konuşan AK Partili bir yetkili, "Bu şekilde bir istifa hem Erdoğan’a hem de partiye ciddi zarar verdi. Erdoğan, Berat beye çok büyük yatırım yaptı. Onun için birçok bakan ve bürokratı üzdü" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın (Çarşamba) Kabine değişikliğine gideceği iddia edildi. Independent Türkçe'nin ulaştığı kaynaklar, bazı bakanlıklarda birleşme ve ayrılma kararnamesi hazırlandığından kabine değişikliği çarşamba gününe kalacağını bildirdi.

Hazine ve Maliye ayrılıyor

Kaynaklara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı birbirinden ayrılıyor. Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan, "Dış Ticaret Kurumu" Hazine Bakanlığı bünyesine katılacak.

Ayrılacak diğer bakanlıklar

Ayrılması beklenen bir diğer bakanlık ise Kültür ve Turizm Bakanlığı. Bakanlık Kültür ve Turizm olarak ikiye ayrılacak. Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın ikiye ayrılacağı Independent Türkçe'nin ulaştığı bir diğer bilgi.

'Bakan Toto' oynanmaya başlandı

Çarşamba günü kararnamelerin hazır olması ve değişikliklerin tamamlanması ile birlikte yeni kabine kamuoyuna ilan edileceği belirtiliyor. Ankara kulislerinde bakan toto oynayanların sayısı arttı. Yeni kabinede Turizm Bakanlığı için en çok dillendirilen isim eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel oldu.