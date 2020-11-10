Bomba kulis! Çarşamba günü kabine değişecek 'bakan toto'da kimler var

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından Ankara'da siyaset kulisleri hareketlendi. Reuters'e konuşan AK Partili bir yetkili, "Bu şekilde bir istifa hem Erdoğan’a hem de partiye ciddi zarar verdi. Erdoğan, Berat beye çok büyük yatırım yaptı. Onun için birçok bakan ve bürokratı üzdü" dedi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın (Çarşamba) Kabine değişikliğine gideceği iddia edildi. Independent Türkçe'nin ulaştığı kaynaklar, bazı bakanlıklarda birleşme ve ayrılma kararnamesi hazırlandığından kabine değişikliği çarşamba gününe kalacağını bildirdi.
Hazine ve Maliye ayrılıyor
Kaynaklara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı birbirinden ayrılıyor. Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan, "Dış Ticaret Kurumu" Hazine Bakanlığı bünyesine katılacak.
Ayrılacak diğer bakanlıklar
Ayrılması beklenen bir diğer bakanlık ise Kültür ve Turizm Bakanlığı. Bakanlık Kültür ve Turizm olarak ikiye ayrılacak. Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın ikiye ayrılacağı Independent Türkçe'nin ulaştığı bir diğer bilgi.
'Bakan Toto' oynanmaya başlandı
Çarşamba günü kararnamelerin hazır olması ve değişikliklerin tamamlanması ile birlikte yeni kabine kamuoyuna ilan edileceği belirtiliyor. Ankara kulislerinde bakan toto oynayanların sayısı arttı. Yeni kabinede Turizm Bakanlığı için en çok dillendirilen isim eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel oldu.
AK Partili yetkili: 'Onun için birçok bakan ve bürokratı kırdı'
Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmesinin ardından uluslararası medyada analiz ve haberler devam ediyor.
İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Albayrak’ın istifası ile ilgili kapsamlı bir haber hazırlarken, ajansa konuşan AK Partili yetkililer yaşananları yorumladı.
İsmini açıklamayan bir AK Parti’li yetkili, “Bu şekilde bir istifa hem Erdoğan’a hem de partiye ciddi zarar verdi. Erdoğan, Berat beye çok büyük yatırım yaptı. Onun için birçok bakan ve bürokratı üzdü. Günün sonunda Erdoğan onu partinin başına getirecektir” yorumunu yaptı.