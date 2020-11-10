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Karabağ'da savaşı sona erdirecek anlaşma! Putin ve Aliyev imzaladı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes başladığını duyurdu.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkes için ortak bir bildiri imzalandığını belirtti.

'Son derece acı verici'

Paşinyan, bunun kendisi ve Ermenistan halkı için 'son derece acı verici' olduğunu ancak söz konusu kararın verilmesi gerektiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rossiya 24 kanalında yayınlanan açıklamasında, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'nın, Dağlık Karabağ meselesine ilişkin ortak bildiriyi kabul ettiğini bildirdi.

"Kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar"

"Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladı. Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar" diyen Putin, Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Karabağ'ın Ermenistan ile bağlandığı koridorda Rusya barış güçlerinin konuşlandırılacağını belirtti.

"Tümüyle yeni bir format yaratıyoruz"

Putin, canlı yayında Azeri mevkidaşı Aliyev ile birlikte anlaşmayı imzaladı. Aliyev, açıklamasında "Bugünkü bildiride, Rusya ve Türkiye’nin ortak barış gücü görevi yer alıyor. Bölge temaslarına ilişkin tümüyle yeni bir format yaratıyoruz" dedi.

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