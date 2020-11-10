Osmaniye’de PKK’ya eleman temin eden başkan ve yardımcısı yakalandı

Terör örgütü PKK'ya eleman temin etmeye yönelik faaliyetlerde buldukları iddiasıyla gözaltına alınan HDP İl Başkanı Ali Coşkun ile Başkan Yardımcısı Kadriye Töre, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Terör örgütü PKK/KCK'nın deşifresi ve eylemlerini engellenmesi için çalışmalarını sürdüren Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP İl Başkanı Ali Coşkun ile Başkan Yardımcısı Kadriye Töre'nin örgüte eleman temin etme yönünde faaliyet içeresinde olduğunu belirledi.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından TEM ekipleri, şüphelilerin evleri ile HDP binalarına baskınlar düzenledi.

İkisi de tutuklandı

Baskınlarda Coşkun ve Töre, gözaltına alınırken, evlerde ve parti binalarında ise çok sayıda örgütsel doküman, PKK/KCK terör örgütünün sözde bayrak olarak kullandığı bez parçası, pankart, dijital materyal ile tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Coşkun ve Töre, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.