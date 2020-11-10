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İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan ‘Albayrak’ paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun,  Berat Albayrak'ın istifasının 27 saat sonra kabul edilmesi, yerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan’ın ilişkin paylaşım yaptı.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımında, "Görev süresi boyunca hem enerji hem ekonomi alanlarında yaptığı çok değerli hizmetler dolayısıyla sayın Dr. Berat Albayrak’a en içten dileklerimle şükranlarımı sunuyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan sayın Lütfi Elvan’a yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı. 

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