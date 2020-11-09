BIST 1.233
DOLAR 8,07
EURO 9,61
ALTIN 486,90
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI
ADV Prestijli ofislerde işinizi merkeze alın

Valilik açıkladı! Adana'da mesai saatlerine koronavirüs düzenlemesi

ADANA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kamuda mesai saatleri 08.30-12.30 ile 13.00 -17.00 olarak belirlendi.

Abone ol

Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada, pandeminin toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği vurgulandı.

Açıklamada, “Tüm bu tedbirlere ek olarak ilimizde mesai saatleri 9 Kasım tarihinden itibaren 08.30-12.30 ve 13.00-17.00 şeklinde uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır” denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Babacan'dan 'Berat Albayrak' sözleri: İstifa değil iflas açıklaması
İtalyanlar Vedat Muriç'i bombaladı: Fener'e bedavaya verelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu! Ama Berat Albayrak'ın istifası için bir şey söylemedi
ABD seçimi kazananBiden Trump’ın kovduğu ismi Covid-19 ekibinin başına getirdi
Koronavirüs aşısında büyük müjde! Pfizer'ın aşısı koronavirüsü yüzde 90 önledi
Bakan Murat Kurum açıkladı: İzmir depreminde evi yıkılan her vatandaşa daire verilecek
ÖNCEKİ HABERLER
Jill Biden'ın tesadüfen akrabası ortaya çıktı: First Lady'ye köfte yapacağım
Bakan Çavuşoğlu'dan Külliye'de önemli açıklamalar! Lider konumumuzu teyit ettik
İzmirliler depremin vurduğu Bayraklı'dan kaçıyor
Paşinyan, Karabağ’daki savaşla ilgili Biden'a ümit bağladı
Tuzla'da ceset paniği: Vatandaşlar görüp polisi aradı dövülerek öldürülmüş
Sinan Güleryüz kimdir kaç yaşında Özge Özder'in eşi ne iş yapıyor?
Yorumlar