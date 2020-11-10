Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı

Berat Albayrak'ın istifası sonrası yeni Hazine ve Maliye Bakanı da belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak'ın yerine Lütfi Elvan'ı atadı. Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın görevinden ayrılmasının ardından gözler Beştepe'ye çevrilmişti. Ankara kulislerinde adı sıkça geçen Lütfi Elvan, gece saatlerinde yayınlanan Resmi Gazete ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atandı.

Kritik görevlerde bulunmuştu

Lütfi Elvan, siyasi kariyerine AK Parti'ye katılması ile başlarken, Lütfi Elvan bu süreçte Türkiye Kalkınma Bakanı, Başbakan Yardımcılığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevlerini üstlendi. Elvan'ın bakanlığa atanmasıyla birlikte milletvekilliği de düşmüş oldu.

Lütfi Elvan aslen nereli kimdir?

Hazine ve Maliye Bakanı olan Lütfi Elvan Karaman iline bağlı Ermenek'ten. 12 Mart 1962 doğumlu olan Lütfi Elvan, 2016-2018 yılları arasında Türkiye Kalkınma Bakanı olarak görev yaptı. 10 Kasım 2020 itibariyle Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Lütfi Elvan'ın siyasi kariyerinde başbakan yardımcılığının yanı sıra Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bulunuyor.



Lütfi Elvan başbakan yardımcılığını 2015–2016 yılları arasında yaptı. 2013–2015 yılları arasında ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevini üstlendi. İlk defa 2007 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Karaman milletvekili olarak meclise girdi. Şu anda ise Mersin Milletvekili olarak bulunuyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olan Lütfi Elvan, AK Parti'den milletvekili seçilmeden önce 2002 ve 2007 yılları arasında Müsteşar Yardımcılığı, 1996 ve 2002 yılları arasında Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü’nde Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi Başkanlığı görevinde bulundu.