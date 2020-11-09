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12 polisin şehit edildiği Cizre saldırısının planlayıcısı etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Cizre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne yönelik Ağustos 2016 da gerçekleştirilen PKK eyleminin planlayıcısı 'Demhat Sperti' kod adlı terörist Mesut Taşkın'ı yurtdışında düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından 20 Ekim tarihinde düzenlenen operasyonda 'Demhat Sperti' kod adlı terörist Mesut Taşkın etkisiz hale getirildi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin Ağustos 2016'da Cizre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne düzenlenen, 12 polis memurunun şehit olduğu, 75'inin de yaralandığı saldırının planlayıcısı olduğu öğrenildi.

'Çukur-barikat' olayları esnasında güvenlik güçlerine karşı kullanılan patlayıcıların yurt içine aktarımını da organize ettiği bilinen terörist Taşkın'ın ayrıca 15 Ağustos 2016'da Silopi'de Gümrük Müdürlüğüne ait servis aracına yönelik bombalı saldırı ile 11 Nisan 2017'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Emniyet binasına yönelik gerçekleştirilen bombalı eylemde kullanılan patlayıcıları da Türkiye'ye soktuğu bilgisi edinildi.

Türkiye teröristleri cezasız bırakmıyor

Güvenlik uzmanları, PKK'nın dört sene önce gerçekleştirdiği kanlı eylemin failinin takip edilip etkisiz hale getirilmesini MİT'in son yıllarda terörle mücadelede geliştirdiği teknik ve beşeri kapasite artışına bağlıyorlar.

Son dönemde birçok üst düzey PKK mensubunun etkisiz hale getirilmesinin istihbari anlamda zor süreçler olduğuna dikkati çeken uzmanlar, Türkiye'nin terörle kaynağında mücadele konsepti bağlamında bunu başarıyla uyguladığına ve bu durumun da PKK'lılar üzerinde büyük bir baskı yarattığına işaret ediyorlar.

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