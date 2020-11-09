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HABER /  SAĞLIK

Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (9 Kasım Pazartesi)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 2 bin 576 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 85 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 396 bin 831, can kaybı 10 bin 972 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 9 Kasım 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; son 24 saatte 145 bin 411 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 2 bin 576 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 85 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 2 bin 47 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 340 bin 286'ya çıktı.

Toplam test sayısı 15 milyon 273 bin 222, hasta sayısı 396 bin 831, vefat sayısı 10 bin 972, ağır hasta sayısı 2 bin 867 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4.2, yatak doluluk oranı yüzde 53.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69.9, ventilatör doluluk oranı yüzde 34.9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.7 oldu.

"Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 2576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın" ifadesini kullandı.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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