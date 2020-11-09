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Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi başlıyor

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı, Trabzonspor'da göreve başlıyor. Avcı, Çarşamba günü mesaiye başlıyor.

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Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi başlıyor.

Son olarak Beşiktaş'ta görev yapan Abdullah Avcı, bordo-mavili ekiple anlaşmaya vardı. 57 yaşındaki teknik direktör Çarşamba günü yeni takımında göreve başlayacak. Abdullah Avcı, uzun yıllar birlikte çalıştığı teknik ekibini de yanında götürecek. Bir dönem Trabzonspor forması giyen Egemen Korkmaz da Avcı'nın teknik heyetinde yer alacak. 

Uzun yıllar Başakşehir'i çalıştıran Abdullah Avcı, 2011-13 yılları arasında A Milli Takım'da görev yapmıştı. Avcı son olarak 2019-20 sezonunda Beşiktaş'ın başına geçmiş ancak kısa süre içinde siyah-beyazlılarla yollarını ayırmıştı.

Abdullah Avcı ile anlaşmaya varan Trabzonspor, Süper Lig'de 8 hafta sonunda topladığı 6 puanla 17. sırada yer alıyor.

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