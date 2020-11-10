Aliyev'den tarihi konuşma: İt kovar gibi kovduk

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ı işgal edilen topraklardan "it kovar gibi kovduk" diye konuştu. Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın korkak gibi kendini alçaltarak anlaşmayı imzalayacağını söyledi.

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AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni askerlerini it kovar gibi işgal altındaki Azerbaycan topraklarından kovduklarını söyledi. Bugüne kadar yapılan anlaşmaları Ermenistan tarafının bozduğunu hatırlatan Aliyev, atılan imzaya uyulmaması halinde Azerbaycan'ın sonuna kadar savaşacağını söyledi.

İlham Aliyev, video konferans yöntemiyle imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından halka seslendi. İşgalden kurtarılan toprakları yeniden inşa edeceklerini söyleyen Aliyev, Dağlık Karabağ savaşıyla Hocalı kurbanların intikamını aldıklarını ifade etti.

Kendisini alçaltarak imzaladı

Konuşmasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a seslenen Aliyev, bir çok kez kendisini uyardığını; ancak bu uyarılara kulak vermeyen Paşinyan'ın savaşı kaybederek, kendisini de alçaltarak ateşkes anlaşmasını imzalamaya mecbur kaldığını söyledi.

"Asıl domuzlar onlardır"

İşgal altındaki topraklardaki mescitlere domuzların bağlandığını asıl domuzların bunu yapanların olduğunu belirten Aliyev, zaman zaman ses tonunu da yükselterek Ermenistan'ın imzaladığı anlaşmayla mağlubiyeti kabul ettiğini belirtti.

"İt kovar gibi kovduk"

Video konferansta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile anlaşmayı imzaladıklarını hatırlatan Aliyev, Paşinyan'ın Azerbaycan'ın demir yumruğuyla kameralardan uzat bir yerde korkakça anlaşmayı imzayacağını söyledi. İlham Aliyev, açıklamalarının devamında ise şunları söyledi:

"Sıçan gibi bu anlaşmayı ağlaya ağlaya imzalayacak. Dersini verdik. Kovduk onları topraklarımızdan. Demiştik, iti kovar gibi kovacağız demiştik ve kovduk onları. İti kovar gibi kovduk."