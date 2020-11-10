AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak görevden alındı mı? İl Başkanlığından açıklama

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın görevinden alındığı iddiası, il başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarla yalanlandı.

Abone ol

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmesinin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın da görevden alındığı öne sürüldü. Söz konusu iddiada, parti içinde Albayrak'a yakınlığıyla bilinen Şenocak'ın yerinde, Fazıl Kılıç'ın getirildiği belirtilmişti.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Twitter hesabından akşam saatlerinde Şenocak'la ilgili bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda "İl Başkanımız Sayın Bayram Şenocak başkanlığında Yürütme Kurulu ve Yönetim Kurulu Toplantılarımız gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.