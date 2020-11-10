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Adana’da 'torbacılara' şafak operasyonu

Demirören Haber Ajansı

ADANA’da ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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Uyuşturucu ticaretinin engellemesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan yakalama kararının ardından da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Harekat Polisleri'nin demir kapıları koçbaşlarıyla kırarak girdiği evlerde, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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