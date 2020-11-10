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Kayseri'de ölüme terk ediş! Çarptığı otomobilde yaralıları bırakıp kaçtı

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ'de bir otomobil, arkadan çarptığı diğer otomobili hurda yığınına çevirdi. Kazaya sebep olan sürücü, yaralılara aldırış etmeden olay yerinden kaçtı. Yaşanan kazada ise 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 34 CAG 434 plakalı otomobil, 38 AED 496 plakalı Doğan marka otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 38 AED 496 plakalı otomobilin sürücüsü Ü.Y.Y. ağır yaralanırken, yolcu koltuğunda oturan M.O.M. isimli şahıs da yaralandı.

Otomobile arkadan çarpıp kaçan sürücüyü ise olay yerinde düşürdüğü plakası ele verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis şimdi o sürücüyü arıyor

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yolda güvenlik amacı ile trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağlayan polis ekipleri, kaçan otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

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