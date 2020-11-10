Rusya'da bilgisayar oyunu dehşeti! Partiye çağırdığı 3 arkadaşını öldürdü
RUSYA bilgisayar oyunları bağımlısı gencin gerçekleştirdiği katliamı konuşuyor. 34 yaşındaki katil, parti vermek için evine çağırdığı 3 arkadaşını öldürdü, iki arkadaşı ölü taklidi yaparak kurtuldu.
Rusya'da bilgisayar oyunlarına bağımlı olduğu tespit edilen Dimitri Zaharov adlı 34 yaşındaki zanlı, parti verdiği evde 18 yaşındaki Polina Bardina, 32 yaşındaki Anton Anisimov ve 36 yaşındaki Oleg Bregnev'i silahla öldürdü. (Soldan sağa Mariya Kosintseva, Viktorya Paustovskaya ve Polina Bardina)
17 yaşındaki Vioktorya Paustovskaya ise karnından yaralansa da sürünerek mutfaktan banyoya geçmeyi başardı. 16 yaşındaki Mariya Kosintseva ise kan gölüne dönen evden cesetlerin arasında ölü taklidi yaparak kurtuldu. (Fotoğraf: Polina Bardina)
İki genç kız polis gelene kadar sığındıkları yerden sosyal medya mesajlarıyla yardım istedi. Yerel medyaya yansıyan haberlere göre; Kosintseva, "Ölü numarası yaptık ve cesetlerin altından çıkmaya korktum" dedi.
Üç genç kızın yaşıtlarıyla takılmaktan sıkıldıkları için sosyal medya üzerinden tanıştıkları üç erkekle buluştukları, olay öncesinde ise cinsel tacize uğramadıkları öğrenildi. (Katil zanlısı Dimitri Zaharov)