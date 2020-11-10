AK Partili yetkililer Berat Albayrak'ın istifası için ne dedi? Kabine değişikliği

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye BAkanlığı görevinden istifa etmesiyle ilgili tartışma sürüyor. Reuters'e konuşan AK Partilili yetkililer, istifanın hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem de AK Parti'yi yaraladığını söyledi.

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Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmesinin ardından uluslararası medyada analiz ve haberler devam ediyor. İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Albayrak’ın istifası ile ilgili kapsamlı bir haber hazırlarken, ajansa konuşan AK Partili yetkililer yaşananları yorumladı.

'Onun için birçok bakan ve bürokratı kırdı'

İsmini açıklamayan bir AK Parti’li yetkili, “Bu şekilde bir istifa hem Erdoğan’a hem de partiye ciddi zarar verdi. Erdoğan, Berat beye çok büyük yatırım yaptı. Onun için birçok bakan ve bürokratı üzdü. Günün sonunda Erdoğan onu partinin başına getirecektir” yorumunu yaptı.

Kabine değişikliği olabilir

Reuters’a konuşan üç kaynak hafta sonu yaşananların istifaya giden süreçte kritik rol oynadığını iddia etti. Ekonomi bakanlığında görevli bir yetkili, “Merkez Bankası’na atanan kişi Albayrak’ın birlikte çalışabileceği biri değildi, aynı ekonomik görüşe sahip değillerdi” dedi.

Reuters’a konuşan bir diğer üst düzey yetkili de, Albayrak’ın gidişinin kabinede ve cumhurbaşkanlığı yetkililerinde geniş çaplı bir değişimi tetikleyebileceğini öne sürdü.