Ahmet Davutoğlu'ndan tartışılacak Berat Albayrak açıklaması: Gece hiç uyku uyumadım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Berat Albayrak'ın istifasını değerlendirirken "Berat Albayrak'ın istifa yöntemi, metni ve devlet otoritesinin kaybolduğu gece hiç uyku uyumadım" dedi.

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Berat Albayrak'ın istifası siyasetin 1 numaralı gündem maddesi oldu. Muhalefetin hedefinde yine Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve Erdoğan vardı.

Gelecek Partisi'nin hazırladığı "Tam Demokrasi İçin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" önerisini kamuoyuna tanıtım toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Albayrak'ın istifasına ilişkin tartışılacak açıklamalar yaptı. Davutoğlu, Albayrak'ın istifa ettiği gün devlet otoritesinin kaybolduğunu iddia etti.

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, Davutoğlu'nun konuşmasında bu konuya ilişkin sözlerini köşesine taşıdı:

"Otokrasi değil tam demokrasi,

- Devlet yapısı çökertilmiştir,

- İktidar kişiselleştirilmiş, tek kişi devlet yükü altında ezilmiştir,

- Ulusal sistem kriz içindedir,

- Devlet teamülleri açısından hicap vericidir,

- Özgür olmayan basın açısından bir bakanın istifasını görmezden gelmek yüz karasıdır,

- Kendi deyimiyle Türkiye Cumhuriyeti kabile de aşiret devleti de değildir,

- Yüreğim isyan haline, birincisi Trump'ın küstah "Ahmaklık etme" yazan mektubunda ikincisi de Berat Albayrak'ın istifa yöntemi, metni ve devlet otoritesinin kaybolduğu gece hiç uyku uyumadım,

- Bir bakanın istifası ile tek kişilik sistemin tıkandığını gördük ve dedik ki işte güçlendirilmiş parlamenter sistem bu yaşananlar için şarttır…"