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Donald Trump'ın eski eşi: Kaybetmeyi hiç sevmez

Donald Trump ile 15 yıl evli kalan ve 3 çocukları olan Ivana Trump, eski eşinin kaybettiği ABD seçimlerine ilişkin “O, iyi bir mağlup değildir, kaybetmeyi hiç sevmez' dedi.

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Donald Trump, 3 Kasım'da yapılan seçimi Demokrat aday Joe Biden'a karşı kaybetti ve Ocak 2021'deki yemin töreniyle görevi Biden'a teslim etmesi gerekiyor. Eski eşi Ivana Trump, Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimi yenilgisi hakkında konuştu. Ivana Trump, "Sadece her şeyin bitmesini istiyorum, öyle ya da böyle." ifadesini kullandı.

People dergisine konuşan 71 yaşındaki eski eş, "Gerçekten umursamıyorum." dedi.

Donald Trump için, "O iyi bir mağlup değildir." diyen Ivana Trump, şöyle devam etti: Kaybetmeyi hiç sevmez, dolayısıyla savaşacak, savaşacak ve savaşacak."

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