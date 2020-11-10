10 Kasım Atatürk’ü anma töreni! Erdoğan, devletin üst kademesiyle Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki devlet erkanıyla beraber Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene katıldı.

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Bugün 10 Kasım... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Atatürk mozolesine çiçek bırakmasının ardından saatler 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu. Erdoğan ve beraberindeki heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

"Müreffeh, itibarlı ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz"

Erdoğan, buradaki deftere şu ifadeleri yazdı:

Vefatının 82'inci senei devriyesinde İstiklal Harbimizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. Milletimizin varlık-yokluk mücadelesini zaferle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal ve kahraman silah arkadaşları milletimizce yad edilecektir. Gelecek kuşaklara daha müreffeh, itibarlı ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun.

Beştepe'de tören

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından anma töreni düzenlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.