BIST 1.229
DOLAR 8,26
EURO 9,77
ALTIN 503,04
HABER /  GÜNCEL

10 Kasım Atatürk’ü anma töreni! Erdoğan, devletin üst kademesiyle Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki devlet erkanıyla beraber Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene katıldı.

Abone ol

Bugün 10 Kasım... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Atatürk mozolesine çiçek bırakmasının ardından saatler 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu. Erdoğan ve beraberindeki heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

"Müreffeh, itibarlı ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz"

Erdoğan, buradaki deftere şu ifadeleri yazdı:

Vefatının 82'inci senei devriyesinde İstiklal Harbimizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. Milletimizin varlık-yokluk mücadelesini zaferle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal ve kahraman silah arkadaşları milletimizce yad edilecektir. Gelecek kuşaklara daha müreffeh, itibarlı ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun.

Beştepe'de tören

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından anma töreni düzenlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bakanlar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener, yüksek yargı üyeleri de Anıtkabir'deki törene katıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türkiye'de Atatürk'e özlem 82'nci yılında: 10 Kasım Anma Günü saat 09.05'te hayat durdu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bursa'da 120 yaşındaki Fatma nine Atatürk'e 'param yok' deyince bakın ne yanıt almış
Bir milletin ağladığı gün! 10 Kasım 1938...
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak görevden alındı mı? İl Başkanlığından açıklama
Aliyev'den tarihi konuşma: İt kovar gibi kovduk
Ermenistan ateşkes istedi! Paşinyan yenilgiyi kabul etti
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
ÖNCEKİ HABERLER
10 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangisi 2020 listesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Karabağ mesajı:Bayrak ve ezan Karabağ'da yeniden yükseldi
Ahmet Davutoğlu'ndan tartışılacak Berat Albayrak açıklaması: Gece hiç uyku uyumadım
Donald Trump'ın eski eşi: Kaybetmeyi hiç sevmez
Karabağ'da savaşı sona erdirecek anlaşma! Putin ve Aliyev imzaladı
Okullar bu cuma tatil mi 2020 Kasım tatili kaç gün?
Yorumlar 18 yorum