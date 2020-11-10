Türkiye'de Atatürk'e özlem 82'nci yılında: 10 Kasım Anma Günü saat 09.05'te hayat durdu
10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü'nde, saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm Türkiye'de hayat 1 dakikalığına durdu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında anıldı. Tüm Türkiye'de saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
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Tüm Türkiye'de saat 09.05'te 1 dakikalığına hayat durdu.
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Atatürk, ölümünün 82'nci yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı resmi törenle Anıtkabir'de de anıldı.
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Öte yandan saygı duruşuna, vatandaşlar sokaklarda, caddelerde ve evlerinde katıldı. Sürücüler de kontak kapatıp, saygı duruşuna eşlik etti.
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