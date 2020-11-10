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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Karabağ mesajı:Bayrak ve ezan Karabağ'da yeniden yükseldi

 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasına ilişkin, bir değerlendirmede bulundu. Şentop, "Azerbaycan'ın meşru hakkı ve galibiyeti nihayet düşmanı tarafından da kabul edildi. Ermenistan, işgal edip katliam yaptığı Karabağ'dan çekilmeye ve teslim olmaya mecbur kaldı." dedi.

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TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın meşru hakkı ve galibiyetinin, nihayet düşmanı tarafından da kabul edildiğini, Ermenistan'ın işgal edip katliam yaptığı Karabağ'dan çekilmeye, teslim olmaya mecbur kaldığını belirtti.

Tarihin trajik bir sayfasının Azerbaycan için zaferle kapandığına dikkati çeken Şentop, bayrak ve ezanın, Karabağ'da yeniden yükseldiğini vurguladı. 

Kardeş Azerbaycan'ın kahraman ordularının zaferini yürekten kutlayan Şentop, şehitleri rahmetle andı.

Şimdi bölgede zafer ve barışın gölgesinde yaraların sarılacağının, çocukların yeniden şarkılar söyleyeceğinin altını çizen Mustafa Şentop, "Allah'a hamdolsun. Bu güzel gecenin şanı kıyamete kadar sürsün." ifadelerini kullandı. 

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