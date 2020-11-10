AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten '10 Kasım' mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve saygıyla andı.Abone ol
Çelik, Atatürk'ün vefatının 82. yılı dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"İlk Cumhurbaşkanımız, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyoruz. İstiklal Savaşımızın şehitlerine rahmet diliyoruz."
İlk Cumhurbaşkanımız, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) November 9, 2020
İstiklal Savaşı’mızın şehitlerine rahmet diliyoruz. #10Kasım pic.twitter.com/kZow6KTCKz