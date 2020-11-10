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Sergen Yalçın'dan 5 istek: Biletini kesin yollayın

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yarın başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelecek ve kendisinden 5 istekte bulunacak.

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Beşiktaş'ta yarın kritik bir toplantı gerçekleştirilmesi bekleniyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelerek takımın durumunu masaya yatıracağı ve yapılacak transferlerin görüşeceği öğrenildi.

Takvim'in iddiasına göre; Sergen Yalçın'ın Başkan Ahmet Nur Çebi'den 5 istekte bulunacağı ortaya çıktı.

Ljajic'i düşünmüyor
Sergen Yalçın'ın takıma hiçbir katkı sağlayamayan Adem Ljajic'i kesinlikle takımda düşünmediği öğrenildi. Yalçın'ın Başkan Çebi'den Sırp oyuncunun gönderilmesini isteyeceği belirlendi.

Dorukhan meselesi
Başarılı hocanın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve adı Fenerbahçe ile G.Saray'la anılan Dorukhan'ın takımda mutlaka kalması için fedakarlık yapılmasını isteyeceği öğrenildi.

Cenk Tosun geri dönsün
Sergen Yalçın'ın Çebi'den devre arasında mutlaka forvet transferi talep edeceği öğrenildi. Başarılı hocanın özellikle eski yıldızları Cenk Tosun'un alınması için istekte bulunacağı ortaya çıktı.

Tecrübeli kaleci
Utku ve Ersin'in performansından memnun olmayan Sergen Yalçın'ın Başkan Ahmet Nur Çebi'den tecrübeli bir kaleci istemesi bekleniyor. Yalçın'ın yerli kaleciye sıcak baktığı öne sürüldü.

Savaşçı stoper
Takımdaki stoperlerden Montero, Welinton ve Vida'dan memnun olmayan Sergen Yalçın'ın Başkan Çebi'den savaşacak bir yabancı stoper isteyeceği de gelen bilgiler arasında yer a lıyor.

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