Fenerbahçe'de kulübe krizi! İki yıldız isyan bayrağı açtı

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un yedek kulübesine mahkum ettiği Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş, bu durumdan rahatsız ve iki futbolcu da daha fazla süre almak istiyor.

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Süper Lig'de geride kalan 8 haftada pek gündeme gelmese bile Fenerbahçe'de ciddi bir krizin kapıda olduğu iddia ediliyor. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Filip Novak ile Mert Hakan yedek kulübesine mahkum olmaktan dolayı mutsuzlar ve bu durumu dillendirmeye de başladılar.

Geçtiğimiz sezon kulüplerinde şampiyonluk mücadelesi veren iki yıldız Fenerbahçe'ye ilk 11'in banko oyuncuları olarak transfer edildiler. Ama gelişmeler hiç de bu şekilde olmadı.

Caner ve Ozan bir adım önde

Caner Erkin sol bekte takımının asit kralı olurken, Ozan Tufan da kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Böyle olunca Caner Erkin Novak'ı, Ozan da Mert Hakan'ı takımdan kesmiş oldu.

"Bu şekilde futbolu unutacağız''

Takvim'de yer alan habere göre; her iki oyuncu da "Bu şekilde futbolu unutacağız. Beklentimiz bu değildi" diye sitem etmeye başladı. İkili Erol Bulut'la görüşüp isyan bayrağı açtı.