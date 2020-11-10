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Harutyunyan'dan itiraf: Birkaç gün içinde Karabağ'ın tamamını kaybedecektik

Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'dan 28 yıl sonra topraklarına kavuşan Azerbaycan'ın zaferinin ardından bir itiraf geldi. Harutyunyan, "Çatışmalar aynı hızda devam etseydi birkaç gün içinde Karabağ'ın tamamını kaybedecektik" dedi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev zaferi ilan etti. Aliyev, bugün imzalanan anlaşma ile Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini resmen duyurdu.

Askeri kamuflaj ile kameraların karşısına geçen İlham Aliyev Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki tarihi zaferini ilan etti. Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'dan ise itiraf geldi.

"Birkaç gün sürseydi tamamen kaybedecektik'' 

Harutyunyan, "Çatışmalar aynı hızda devam etseydi birkaç gün içinde Karabağ'ın tamamını kaybedecektik" dedi. Arutyunyan, imzalanan ateşkesle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Çatışmalar aynı hızda devam etseydi birkaç gün içinde Karabağ'ın tamamını kaybedecektik" ifadelerini kullandı.

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