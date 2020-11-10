Selim Yuhay sevgilisi kimdir eşini aldatmıştı

Evlerde ve mekanlarda yaptığı sihirli değişimlerle bambaşka bir yer yaratan iç mimar Selim Yuhay'ın hayatı merak konusu oldu. TV porgramları ile ünlenen Selim Yuhay aslen İstanbullu ve 48 yaşında. 3 çocuk babası olan Selim Yuhay 2015 yılında eşi balerin Elvin Avidor'dan ayrıldı. O dönemki sarışın sevgilisi çok konuşulmuştu.

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İç mimar Selim Yuhay'ın hayatı merak konusu oldu. Televizyonlarda yaptığı programlar ise adından söz ettiren ve evleri yaptığı değişimlerle bambaşka bir yer haline getiren Selim Yuhay İstanbul doğumlu ve 48 yaşında. a. 3 çocuk babası olan Selim Yuhay 2015 yılında eşi Elvin Avidor'dan ayrıldı. Mimar Selim Yuhay boşandıktan 2 yıl sonra aldatıldığını öğrenmişti. Yeniden aşık olan Selim Yuhay sarısın sevgilisi ile aşkı yeniden yaşamaya başlamıştı.

Selim Yuhay kimdir: Ünlü Mimar Selim Yuhay, 23 Mayıs 1972 tarihinde dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 1994 yılı mezunu, mezun olduktan sonra dört ortakla beraber açmış oldukları mimarlık firmasından 2 sene sonra kendi firmasını kurdu.

Kendine özgü tarzıyla kısa zamanda dekorasyon dünyasında ismini duyuran Selim Yuhay, “Evim Şahane” programının sunucusu olarak tanındı. Hobi olarak başlayan resim yapma isteğini de, profesyonelliğe taşıyarak kişisel sergiler açtı.

Balerin Evlin Avidor ile evliliğini 2015 yılında noktalayan ünlü mimarın bu evlilikten 3 çocuğu var. Selim Yuhay isimleri değişse de benzer programlarla ekranlara konuk olmaya devam ediyor.