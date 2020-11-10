BIST 1.235
DOLAR 8,29
EURO 9,80
ALTIN 500,91
HABER /  YEREL

Mersin'de akılalmaz EFT dolandırıcılığı! Yemek ve tatlı ısmarladı sonra bakın ne yaptı

Mersin’de 3 farklı kişiden aldığı telefonların parasını mesai saati sonrası EFT ile ödeyen, daha sonra müştekilerden ayrıldıktan sonra ödediği paranın işlemini iptal ederek dolandıran 1 kişi, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, polis merkezine müracaatta bulunan müşteki E.D., bir alışveriş sitesine cep telefonunu satmak için ilan verdiğini, kendisi ile irtibata geçen ve 'uzman çavuş' olarak tanıtan şahıs ile buluştuklarını, şahsın kendisine 200 liralık banknotlardan oluşan bin 800 lira paranın bulunduğu cüzdanını göstererek masaya koyduğunu, telefonu kendisinden alarak yanından ayrılan şüphelinin geri gelmediğini, bunun üzerine cüzdanını kontrol ettiğinde içerisindeki paraların üzerinde geçersiz ibaresi bulunduğunu gördüğünü belirterek, şahıstan şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık (Yandol) Büro Amirliği ekipleri, yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin M.A.K. olduğunu tespit etti. Şahsı yakalamak için belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Şahsın yapılan incelemesinde daha öncede aynı yöntemle 2 kişiyi daha dolandırdığı ortaya çıktı.


Dolandırdığı müştekilere tatlı ve yemek ısmarlamış
Öte yandan, şüphelinin vatandaşları dolandırdığı anlar da güvenlik kameraları tarafından saniye görüntülendi. Müştekilerle ya tatlıcıda veya yemekçide buluşan şüpheli, bir süre sohbet edip, telefonu aldıktan sonra hesabı ödüyor. Daha sonra şüpheli ortadan kayboluyor.
Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı, adliyeye sevk edildi.
Ayrıca polisler, şüphelinin evinde çıkan 3 telefonu da sahiplerine teslim etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Dolarda çok sert dalgalanma! Piyasalarda son durum nasıl?
Altın sert düşüşün ardından yeniden yükseldi! Gram altın 505 lira oldu
Son dakika işsizlik rakamları açıklandı TÜİK Ağustos ayı verileri
Fenerbahçe'de kulübe krizi! İki yıldız isyan bayrağı açtı
Bomba kulis! Çarşamba günü kabine değişecek 'bakan toto'da kimler var
Ümit Özdağ'dan olay Meral Akşener sözleri! HDP'lilerle Anayasa hazırlamışlar
ÖNCEKİ HABERLER
Bahçelievler'de şok! Ağaca asılı erkek cesedi bulundu
Spor camiasından "Atatürk" mesajları
Şırnak'ta vakalar patladı! Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı
Nesrin Cevadzade kaç yaşında nereli Gökhan Alkan ile sevgilisi muamması
ABD seçimlerinde yeni gelişme: Yolsuzluk iddialarına soruşturma
Mucize Doktor 37. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar