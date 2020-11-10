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Bahçelievler'de şok! Ağaca asılı erkek cesedi bulundu

BAHÇELİEVLER'de boynundan ağaca iple asılmış 25 yaşlarındaki bir kişinin cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Bahçelievler'de 07.00 sıralarında yoldan geçen vatandaşlar, ağaca iple asılı bir kişi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağaca iple asılı kişiye müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından ağaca asılı kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yeri ve çevresine güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Yapılan incelemelerin ardından ağaca asılı kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı ve 25 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden kişinin cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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