Türkiye Hırvatistan canlı yayın maçı saat kaçta hangi kanalda

Türkiye, özel maçta yarın Hırvatistan'ı konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Peki Türkiye-Hırvatistan canlı yayın maçını hangi kanal veriyor. İşte tüm detaylar...

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A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın sahasında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matej Jug olacak.

Altay kadroya dahil oldu

Milli takımda sakatlıkları sebebiyle Gökhan Akkan ve Abdülkadir Ömür aday kadrodan çıkarıldı ve Altay Bayındır aday kadroya dahil edildi.

İki rakip daha var

Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan maçının ardından UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.