BIST 1.229
DOLAR 8,26
EURO 9,77
ALTIN 503,04
HABER /  SPOR

Türkiye Hırvatistan canlı yayın maçı saat kaçta hangi kanalda

Türkiye, özel maçta yarın Hırvatistan'ı konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Peki Türkiye-Hırvatistan canlı yayın maçını hangi kanal veriyor. İşte tüm detaylar...

Abone ol

A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın sahasında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matej Jug olacak.

Altay kadroya dahil oldu
Milli takımda sakatlıkları sebebiyle Gökhan Akkan ve Abdülkadir Ömür aday kadrodan çıkarıldı ve Altay Bayındır aday kadroya dahil edildi.

İki rakip daha var
Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan maçının ardından UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Altın sert düşüşün ardından yeniden yükseldi! Gram altın 505 lira oldu
Son dakika işsizlik rakamları açıklandı TÜİK Ağustos ayı verileri
Bomba kulis! Çarşamba günü kabine değişecek 'bakan toto'da kimler var
Ümit Özdağ'dan olay Meral Akşener sözleri! HDP'lilerle Anayasa hazırlamışlar
Ermenistan'da Paşinyan protestoları! Hükümet binası basıldı
10 Kasım Atatürk’ü anma töreni! Erdoğan, devletin üst kademesiyle Anıtkabir'de
ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı
Trabzonspor'da Haluk Şahin, istifa etti
Selim Yuhay eşi Elvin Avidor kimdir balerin eşinden neden ayrıldı?
Tekirdağ'da feci kazada bu hale geldi! Araç içinde sıkıştı
AK Partili yetkililer Berat Albayrak'ın istifası için ne dedi? Kabine değişikliği
Atatürk'ün ölümünün kaçıncı yılı 2020 Atatürk ne zaman öldü?
Yorumlar