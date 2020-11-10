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Antalyaspor Ersun Yanal'ı gündemine aldı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren ve bu doğrultuda Abdullah Avcı ile anlaşamayan Antalyaspor, Fenerbahçe'ye lig şampiyonluğu yaşatan Ersun Yanal'ı takımın başına getirmeyi planlıyor.

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Geçtiğimiz günlerde Tamer Tuna ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Antalyaspor, son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Ersun Yanal ile görüşmeler gerçekleştiriyor.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Ersun Yanal görüştüğümüz hocalardan bir tanesi, görüşmelerimiz devam ediyor. En geç Çarşamba gününe kadar belli olacak. Ersun hoca en güçlü adaylarımızdan biri" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor, daha önce Abdullah Avcı ile görüşüp anlaşma sağlayamamıştı.

Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşadı
Fenerbahçe'de 2013-2014 ve 2018-2020 yılları arasında iki dönem görev yapan Ersun Yanal, sarı lacivertli kulüple 2013-14 sezonunda lig şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

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