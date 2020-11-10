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Aksaray'da ortaya çıktı! Çok nadir görüntüleniyor

Demirören Haber Ajansı

KAPODOKYA'nın başlangıç noktası olan Ihlara Vadisi'yle bilinen Aksaray'da, Melendiz Çayı kenarında nadir görülen kara leyleklere rastlandı. Leylekler, fotoğraf tutkunları tarafından ölümsüzleştirildi.

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Ihlara Vadisi'yle bilinen Aksaray'da, Melendiz Çayı kenarında nadir rastlanılan kara leylekler görüldü. Kara leylekleri, 7 yıl önce ilk kuş ve doğa fotoğrafçılığına başladığında gördüğünü söyleyen Fahri Tunç, "Sonrasında bunların korunması için sürekli takibini yaptım. Bu kuşların Türkiye için endemik bir tür olduğunu öğrendim." dedi.

Tunç sözlerinin devamında "Bu leylekler, Türkiye’nin her yerinde yok. Nesli tükenmekte olan kuşlar arasında. Bunlar göç eden hayvanlar olduğu için göç yollarında, tahribata uğrayıp, sayıları gün geçtikçe azalıyor. Kızılkaya köyü ile Güzelyurt ilçesi Ihlara Vadisi içindeki Yaprakhisar köyü çevresinde Melendiz Çayı kenarında beslenirken görmek mümkün. Yuvaları da hemen Kızılkaya köyünde kayalıkların üzerinde" diye konuştu. 


"Korunmaları için takip ediyorum" 
Leyleklerin insanlardan ürkmediğini kaydeden Tunç, "Muhteşem güzel bir leylek. Bu bölgede her geçen yıl sayıları artıyor. Bu da beni çok memnun ediyor. Bu yıl bölgede 28 karaleylek görüntüledim. 7 yıl önce ilk görüntülediğim 2 leyleğe karşılık, çok güzel bir artış oldu. Gün geçtikçe sayılarının artması bizi çok memnun ediyor. Tuz Gölü havzasında bütün alanlarında onları görebilirsiniz. Nisan ayında geliyorlar, ekim ayı ortasında göç ediyorlardı. Bu yıl havaların sıcak gitmesinden dolayı, ekim sonunda göç ettiler. Onları, korunmaları için takip ediyorum" şeklinde ifade etti. 

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