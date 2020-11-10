Karaman'da 36 metre derinliğinde 5 ay bekletiliyor! Fiyatı şaşırttı
KARAMAN'da yerin 36 metre derinliğindeki mağarada 5 ay bekletilen ve özelliğini de mağaranın flora yapısından alan Divle obruk peyniri, sofraları süslemeye başladı.
Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyü ve civar köylerde, nisan ve mayıs aylarında koyun ve keçi sütünden elde edilen peynirler, yine koyun ve keçi derilerinden yapılan tulumlara basılıyor. Ardından da 256 metre uzunluğunda, 36 metre derinliğindeki Divle Obruk Mağarası'na konuyor.
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Peynirler, yaz- kış ortalama sıcaklık derecesi 7 ve nem oranı da yüzde 99 olan mağarada eylül ve ekim ayına kadar olgunlaşması için bırakılıyor. Olgunlaştıktan sonra da çıkartılıp satılıyor.
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Köylüler tarafından yapılan ve 2017 yılında coğrafi işaret tescilini alan Divle obruk peyniri, Fransızların dünyaca ünlü 'rokfor' peynirine rakip olarak görülüyor.
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Her geçen yıl talebin arttığı peynirin sahtelerinden ayırt edilmesi için bu yıl barkot sistemi uygulandı.
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