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Peru'da Kongre, Devlet Başkanı Martin Vizcarra'yı görevinden azletti

Güney Amerika ülkesi Peru'da Kongre, Devlet Başkanı Martin Vizcarra'yı görevinden azletti. Vizcarra, hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili yalan söylemek ve bu yolla adaleti engellemekle suçlanmıştı.

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Ulusal medyaya yansıyan haberlere göre, Peru Kongresi'nde yapılan oylamada, 105 lehte, 19 aleyhte ve 4 çekimser oy ile Vizcarra'nın görevinden alınmasına karar verildi.

Görevi Senato Başkanı üstlenecek

Hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili yalan söylemek ve bu yolla adaleti engellemekle suçlanan Vizcarra'nın yardımcısı bulunmadığı için devlet başkanlığı görevini Senato Başkanı Manuel Merino üstlenecek ve 28 Temmuz 2021'e kadar yürütecek.

Ne olmuştu?

Peru Kongresi'nin, 'adaleti engelleme' gerekçesiyle Vizcarra'yı 3 Kasım'da görevden alma sürecini başlattığı bildirilmiş ve karar, 40 'hayır' oyuna karşılık 60 milletvekilinin 'evet' oyu ile kabul edilmişti.

Peru'da önceki Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski de hakkındaki görevden alma sürecinin ardından 2018 yılında istifa etmişti.

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