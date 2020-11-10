Ankara için sevindiren senaryo: Koronavirüs ocak ayında hız kesecek

Geçtiğimiz aylarda koronavirüs vaka sayılarının tırmanışa geçtiği Ankara'da yeni tedbir kararları alınmış ve artışın önüne geçilmeye çalışılmıştı. Uzmanlara göre başkentte Aralık sonunda salgının katlama hızı yavaşlayacak, ocakta da bulaş halkası kesilecek.

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Koronavirüse karşı Ankara’da yapılan önlem toplantılarında daha çok enfeksiyon uzmanlarının ortaya attığı bir teori tartışılıyor. Buna göre, aralık ayının ortalarında toplumun belirli bir kesimi hastalığı geçirmiş olacak.

Toplumsal bağışıklık ideal olan yüzde 60’lara değil ama yüzde 40’lara ulaşmış olacak. Aralığın ikinci yarısında, COVID-19 geçiren sayısındaki artış nedeniyle bağışıklığa bağlı olarak salgın hız kesecek.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, uzmanlar, şu an bir kişinin üç kişiye bulaştırdığı hesabı yapıldığında, bu kişilerden en az ikisinin savunma hücresi geliştirmiş olması gerektiğini belirtiyor.

Ocak'ta bulaş halkası kesilecek

Aralık sonunda salgının katlama hızı yavaşlayacak, ocakta da bulaş halkası kesilecek. Ayrıca ocak ayında aşılar yapılmaya başlayacak. Bu da salgının hızını yavaşlatmak açısından önemli bir işlev görecek.