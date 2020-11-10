Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Azerbaycan sahada ve masada önemli kazanım elde etti

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkese ilişkin, "Can Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti" dedi.Abone ol
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Can Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti. Bu kutlu başarıyı yürekten tebrik ediyorum. Can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek, millet, tek yürek olmaya devam edeceğiz" dedi.
Can #Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti. Bu kutlu başarıyı yürekten tebrik ediyorum. Can Azerbaycanlı kardeşlermizle tek, millet, tek yürek olmaya devam edeceğiz. 🇹🇷🇦🇿— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 10, 2020
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