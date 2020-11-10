BIST 1.236
DOLAR 8,31
EURO 9,83
ALTIN 500,81
HABER /  POLİTİKA

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Azerbaycan sahada ve masada önemli kazanım elde etti

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkese ilişkin, "Can Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti" dedi.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Can Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti. Bu kutlu başarıyı yürekten tebrik ediyorum. Can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek, millet, tek yürek olmaya devam edeceğiz" dedi. 

İlgili Haberler
Ermenistan yenilgiyi kabul etti imzayı attı Aliyev böyle kendinden geçti ne oldu Paşinyan Ermenistan'da Paşinyan protestoları! Hükümet binası basıldı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kahramanmaraş'ta 7 bin liraya satın aldığı hurda aracı yenileyip 70 bin liraya sattı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolarda çok sert dalgalanma! Piyasalarda son durum nasıl?
Altın sert düşüşün ardından yeniden yükseldi! Gram altın 505 lira oldu
Son dakika işsizlik rakamları açıklandı TÜİK Ağustos ayı verileri
Fenerbahçe'de kulübe krizi! İki yıldız isyan bayrağı açtı
Bomba kulis! Çarşamba günü kabine değişecek 'bakan toto'da kimler var
Ümit Özdağ'dan olay Meral Akşener sözleri! HDP'lilerle Anayasa hazırlamışlar
ÖNCEKİ HABERLER
Adıyaman'da yaşlı adam evinde feci şekilde can verdi
Peru'da Kongre, Devlet Başkanı Martin Vizcarra'yı görevinden azletti
Antalya'da trafik kazasını izlemek için frene basınca olanlar oldu
Selim Yuhay sevgilisi kimdir eşini aldatmıştı
Mersin'de akılalmaz EFT dolandırıcılığı! Yemek ve tatlı ısmarladı sonra bakın ne yaptı
Selim Yuhay eşi Elvin Avidor kimdir balerin eşinden neden ayrıldı?
Yorumlar