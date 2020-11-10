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DÜNYA

Ermenistan yenilgiyi kabul etti imzayı attı Aliyev böyle kendinden geçti ne oldu Paşinyan

Ermenistan'ın Karabağ'dan çekilmesini öngören bildiriyi imzalaması sonrası ulusa seslenen Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in sevinci kameralara böyle yansıdı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da işgali sonlandıran bildiriyi imzaladı. Aliyev "Düşmanı topraklarımızdan kovduk, diz çöktürdük" dedi.

Ermenistan'a yenilgiyi tattıran Azerbaycan'da bayram var. Aliyev, Dağlık Karabağ’daki krizle ilgili halka seslendi.

"Ne oldu Paşinyan? Yol çekirdin Cebrail'e"

Büyük sevinç yaşayan Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in mutluluğu kameralara yansıdı.  Aliyev, Gülerek "Ne oldu Paşinyan? Yol çekirdin Cebrail'e. Reksedirdin, cehenneme gitti statü" dedi.

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında ortak bildirinin imzalandığını belirten Aliyev, bildirinin maddelerini okudu.

Bundan sonra ne olacak?

Aliyev, "Kelbecer 15 Kasım, Ağdam rayonu 20 Kasım, Laçin ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verilecek." diye konuştu.

"Dağlık Karabağ temas hattı ve Laçin koridorunda Rus barış gücünden hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel aracı konuşlanacak." diyen Aliyev, Rus barış güçlerinin Dağlık Karabağ'da 5 yıl süreyle kalacağını, taraflar itiraz etmezse bu sürenin uzatılabileceğini aktardı.

Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, çatışmalar süresince verdiği destek dolayısıyla teşekkür ederek "Bugünkü bildiride, Rusya ve Türkiye’nin ortak barış gücü görevi yer alıyor. Bölge temaslarına ilişkin tümüyle yeni bir format yaratıyoruz." dedi.

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