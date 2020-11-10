Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak'a kırgın mı?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Berat Albayrak istifasının en başından itibaren istifanın kabul edileceğine dair bir kulis bilgisi aldığını ve bunu da önceki akşamdan itibaren seslendirdiğini söyledi.

Albayrak'ın istifasının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasıyla karşılaştırılmaya çalışıldığını; ancak ikisinin de farklı pozisyonlarının bulunduğunu belirten Özışık, istifayla ilgili aile arasında herhangi bir kırgınlık da bulunmadığını söyledi. Özışık; Albayrak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinden biri olduğunu ve istifa kararının da aile içinde alınan bir karar olduğunu belirtti.