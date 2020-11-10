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MEDYA

Arıza 10. bölüm fragmanı

Arıza dizisi 10. yeni bölümüyle 15 Kasım 2020 Pazar akşamı Show TV'de olacak. Arıza'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Arıza 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Arıza'nın yeni bölümünde neler olacak? Arıza 15 Kasım 2020 Pazar akşamı Show TV'de...

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir.

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