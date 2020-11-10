Ermenistan yenilgiyi kabul etti ateşkesi imzaladı! Azerbaycan'da bayram

ERMENİSTAN, Azerbaycan karşısında aldığı üst üste yenilgi sonrası geri çekilme kararı aldı. Ermenistan'daki muhalefet partileri başbakanın görevinden istifa etmesini istemesinin ardından Paşinyan, yenilgiyi kabul ederek ateşkes istedi.

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Ermenistan, Azerbaycan karşısında aldığı üst üste yenilgi sonrası geri çekilme kararı aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00.00'dan itibaren ateşkes imzalandığını açıkladı. Bu arada Paşinyan'ın Rusya'ya kaçtığı iddia edildi.

Ermenistan, Dağlık Karabağ'da teslim oldu. Ermenistan Başbakanı Nikol Peşinyan, yenilgiyi kabul ederek Azerbaycan ile ateşkes anlaşması imzalayacağını duyurdu. Bu açıklamadan dakikalar sonra bir açıklama da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında 00.00'dan itibaren ateşkes anlaşması imzalandığını duyurdu. Putin, Azerbaycan ve Ermenistan'ın kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklarını açıkladı.

Aliyev müjdeli haberi canlı yayında duyurdu

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın imzaladığı anlaşmayla ilgili halka seslendi. Canlı yayında imzalanan anlaşmanın metnini okuyan Aliyev, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ savaşına son verildiğini söyledi. Aliyev, Ağdam rayonunun 20 Kasım'a kadar Azerbaycan'a teslim edileceğini ifade etti.

Dün akşam neler oldu?

İlk açıklama Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan geldi. Saat 21.00 sularında sosyal medyada iddia olarak yer alan "Ermenistan yenilgiyi kabul etti" iddialarından bir süre sonra Başbakan Paşinyan'dan açıklamama yaparak yenilgiyi kabul ettiğini ve savaşı sonlandırmak için Azerbaycan'ın şartlarını kabul edeceğini duyurdu.

İşte Paşinyan'ın ateşkes istediği o açıklama;

"Yurttaşlarım ben bizim için çok ağır bir kararı kabul ettim. Karabağ'da savaşın bitmesine dair anlaşma imzaladım. İmzalanan anlaşmanın metni benim için inanılmaz derecede acı vericidir. Bu kararı ben savaş durumunu derinden analiz ederek verdim. Şimdiki durumda bu en doğru karardır."

İşte o anlaşmanın detayları

Anlaşmaya göre; Ermenistan Birleşmiş Milletler kararlarını yerine getirecek, sırasıyla Kelbecer'i 15 Kasım, Laçin'i ise 1 Aralık'ta Azerbaycan'a teslim edecek. Mevcut cephe hattı Moskova saatiyle gece yarısı itibarıyla durdurulacak. Rusya Federasyonu, beş yıl boyunca Laçin Koridoru'nun korunması için arabulucu olarak görev yapacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, "Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00.00 (TSİ) itibaren ateşkesin başladığını duyurdu. Putin, anlaşma kapsamında, "Ermenistan ve Azerbaycan'ın kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacağını" teyit etti. Putin, Karabağ'a barış gücü konuşlandırılacağını da belirtti.

Türk Barış Gücü ayrıntısı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azeri mevkidaşıyla video-konferans yoluyla ortak bir açıklamada bulunarak, anlaşmayı imzaladı. Aliyev yaptığı açıklamada "Savaşın sona eriyor oluşundan memnunum" diyerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

"Bugün bu belgenin imzalanması Rusya'nın aktif rolünün bir göstergesidir" değerlendirmesinde bulunan Aliyev, "Sorunun çözümü için ortak bir format oluşturduk" ifadelerini kullandı. Aliyev, ayrıca Karabağ'a hem Türk hem de Rus barış güçlerinin konuşlanacağı bilgisini paylaştı.

Anlaşmanın Ermenistan'ın yenilgisi anlamına geldiğini vurgulayan Aliyev açıklamasında, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın video-konferansta yer almaktan son anda vazgeçtiğini de sözlerine ekled