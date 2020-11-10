Ermenistan karıştı! Anlaşmaya karşı çıkanlar hükümet binasını bastı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülke olarak pes ettiğini ve ateşkes istediğini açıklamasının ardından başkent Erivan karıştı. Yenilgiyi kabul etmeyen Ermeniler, Erivan'da hükümet binasını bastı, Paşinyan'ın istifasını istedi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan karşısında ateşkes istemesinin ardından Erivan karıştı.
Dün öğle saatlerinde Paşinyan'ın geri çekileceğini ve ateşkes isteyeceğinin duyulmasının ardından Ermenistan'daki muhalif partiler istifa isteyerek Paşinyan'dan hükümetten çekilmesini istedi.
Akşam saatlerinde ise Paşinyan'ın savaşı daha fazla sürdüremeyeceklerini söyleyerek ateşkes isteyeceğini açıklamasının ardından Erivan karıştı.
Göstericiler Erivan'da hükümet binasını basarak istifa isterken ateşkese uymayanların ise tutuklanacağı açıklandı.