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Gaziantep'te sosyal medyadan canlı yayınlanan yolculuk ölümle bitti

GAZİANTEP'te park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün telefonla sosyal medyadan canlı yayın yaptığı, kaza sonrasında da canlı yayının devam ettiği görüldü.

Anadolu Ajansı

GAZİANTEP Bedirkent Mahallesi'nde 43 yaşındaki Ahmet İ. idaresindeki 27 TB 338 plakalı otomobil, park halindeki kamyona çarptı. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Ahmet İ.'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Bu arada; kazaya müdahale eden vatandaşların bulduğu Ahmet İ'nin telefonunda sürücünün sosyal medyadan canlı yayın yaptığı, kaza sonrasında da canlı yayının devam ettiği görüldü.

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