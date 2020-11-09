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17 yaşında 52 sabıkası vardı! Bursa'da yakayı ele verdi

BURSA'nın İznik ilçesinde, 3 iş yerinden hırsızlık yapan ve 52 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki S.A., güvenlik kameralarından tespit edilen dövmesinden kimliği saptanarak, yakalandı. Gözaltına alınan S.A. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı

İznik ilçesinde, 3 iş yerinde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından polis ekipleri harekete geçti. 80 litre mazot, 2 akü, 2 cep telefonu ve otomat yıkama ünitesini kırarak, içindeki paraları çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden dövmesi saptanan şüphelinin S.A. olduğu ortaya çıktı.

Polis ekipleri, S.A.'yı evinde yakalayarak, gözaltına aldı. 'Gasp' ve 'hırsızlık' gibi suçlardan 52 suç kaydı olan S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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