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DÜNYA

Çin'de fabrikada patlama! Bir anda alevler ve dumanlar yükseldi

ÇİN'in Quzhou kentinde kimyasal madde üretilen bir fabrikada şiddetli patlama meydana geldi. Bölgeden yoğun duman ve alevler yükseldi.

Çin'in Zhejiang eyaletine bağlı Quzhou kentinde kimyasal madde üretilen fabrikada şiddetli patlama meydana geldi. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlama sonrası bölgeden yoğun duman ve alevler yükseldi. İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ederken, patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

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