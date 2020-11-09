Cüneyt Özdemir ile Rasim Ozan Kütahyalı birbirine girdi! 'Senin kafan güzel mi!'

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına değindiği YouTube yayınına konuk olan Rasim Ozan Kütahyalı arasında sert tartışma yaşandı. Kütahyalı, Özdemir'e "Kafan güzel" deyince Özdemir bu sözlere sert tepki gösterdi.

'Nereden uyduruyorsun bunları'

Özdemir, "Nereden uyduruyorsun bunları, su içiyorum burada, senin yaptığın bu bel altı vuruşlar hoş değil" diyerek tepki gösterdi.

Kütahyalı ise, Özdemir'e yönelik bu ifadesini 'olumlu anlamda' söylediğini iddia etti ve "Ben seküler bir adamım, ben de arada içki içen bir adamım" ifadelerini kullandı.

​Özdemir de Kütahyalı'ya "Ben hayatım boyunca yayın sırasında içmem, sen bunu bilmezsin yayıncı olarak" dedi.

'Muhalefetçilik oynuyorsun'

İkili arasında ayrıca 'yandaşlık' tartışması da yaşandı. Kütahyalı, Özdemir'e yönelik "Sen muhalefetçilik oynayıp popülizm yapıyorsun, sonra iktidar medyasında çalışıyorsun" ifadelerini kullandı. Özdemir ise, Kütahyalı'nın bu ifadelerini "Ona bağımsız gazetecilik deniyor" ifadeleriyle yanıt verdi ve "Ne zaman ki dayak yedin, o kuyuya düştün bizim neler yaşadığımızı anladın" dedi.

​Özdemir ile Kütahyalı arasında yaşanan bu tartışma, YouTube'da yüzbinlerce kişi tarafından takip edildi.