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DÜNYA

Ermenistan askerleri mevzilerini bırakarak kaçtı

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu askerleri Hocavend yönündeki mevzilerini bırakarak kaçtı.

Azerbaycan, Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Azerbaycan ordusunun Hocavend yönünde gerçekleştirdiği taarruz sonucu Ermenistan ordusuna ağır darbe vurulduğu ifade edildi.

Savunma Bakanlığı, ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu askerlerinin mevzilerini bırakarak kaçtığı belirtildi.

Bakanlık, saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.

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