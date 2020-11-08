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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İzmir depremiyle ilgili son dakika flaş açıklamalar

İzmir depreminde yaralanan 24 kişinin tedavisinin devam ettiğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bayraklı'da inceleme bitti. İzmir genelinde şu an için acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 342 oldu" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminin ardından yaşananlarla ilgili son bilgileri paylaştı. "24 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi edilmekte, diğer hastalarımızın tamamı taburcu edilmiş durumda" diyen Bakan Krum'un açıklamasından satır başları şöyle:

- Bayraklı ilçemizin tamamındaki hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Tüm İzmir genelinde 75 bin 934 binada 411 bin bağımsız bölümün incelemesi yapıldı.

- Şu an için acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 342 oldu, bağımsız bölüm sayısı da 4 bin 350'ye ulaşmış durumda.

- Yıkılan binası olan her vatandaşımıza 7 bölge belirledik. Bu 7 bölgedeki vatandaşlarımıza en az bir tane daire verecek şekliyle, fazla dairesi olanlara ilişkin de rezerv alandan karşılamak suretiyle vatandaşlarımıza yerinde bir çözüm sunmuş olacağız.

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