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Zonguldak'ta hesap makinasına meydan okuyan garson izleyenleri şaşırttı

ZONGULDAK’ta bir restoranda garson olarak çalışan 25 yaşındaki Hakan Güneş, yaptığı hesaplama ile adeta hesap makinesine meydan okuyor.

İhlas Haber Ajansı

Zonguldak Endüstri Meslek Lisesi mezunu olan ve garsonluk yapan Hakan Güneş, parmaklarıyla insanların kaç gün yaşadıklarını hesaplayabildiğini iddia etti. Hesap makinasının bile yanlış hesap yaptığını iddia eden Güneş, ortalama 30 yaşındaki bir insanın kaç gün yaşadığını kısa sürede işlem yapmadan hesaplayabildiğini söyledi.

Yaptığı zamansal ve normal hesaplar ile hesap makinesine meydan okuyan Güneş, "Hesaplar yapan birisiyim. Zaman hesaplamaları da yapabiliyorum. 30 yaşında bir insan düşündüğünüz zaman hesap makinesiyle hesaplama yaptığınız zaman yanlış yapma ihtimaliniz çok yüksektir. Bizim zaman hesaplamamız ile bugün normal mental hesaplama aynı değildir. Dünyada birçok insan temelden matematiği anlamadığı için çok geriden gelmiştir. Ordularda, ekonomide ve birçok alanda sayıların birçok önemi vardır. İnsanlarımız daha çok sözele alışkın oldukları için hesaplamalara zaman ayıramıyor. Öğrendiğim en güzel bilgi, sayı üstünlüğü ne kadar iyi olursa olsun bazen dezavantajların da olacağını bilmek zorundayız’’ dedi.

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