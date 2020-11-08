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AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu 1 buçuk yaşındaki oğluna motosiklet kullandırdı! Video paylaştı

AK Parti Sakarya Milletvekili Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 1 buçuk yaşındaki oğlunun motosiklet kullandığı anların videosunu paylaştı. Beğeni de tepki de yağdı.

AK Parti Sakarya Milletvekili, Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve Dünya Süpersport Şampiyonası’nda toplamda 5 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 1 buçuk yaşındaki oğlu Zayn’ın motosiklet kullandığı anların videosunu paylaştı.

Kenan Sofuoğlu’na ait Akyazı ilçesinde bulunan pistte çekilen görüntü kısa sürede büyük beğeni kazanırken tepki gösterenler de oldu. Kenan Sofuoğlu tarafından, ‘Zayn 1 buçuk yaşında, 18 aylıkken sürmeye başladı’ diyerek paylaşılan videoda, minik Zayn’ın motosikleti kullanırken, milli motosikletçi Sofuoğlu’nun da oğlunun kullandığı motosikletin yanında koştuğu anlar yer alıyor.

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